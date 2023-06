CERVETERI - Disponibile l’avviso pubblico per l’erogazione del fondo unico borse di studio per l’anno scolastico 2022 – 2023. La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla Regione e disponibile sul sito del Comune, entro e non oltre la giornata di venerdì 21 luglio 2023, o presso l’ufficio protocollo sito al Parco della Legnara o tramite PEC a comunecerveteri@pec.it, specificando nell’oggetto la dicitura “Borsa di studio 2022 – 2023”. Alla domanda andrà allegata attestazione Isee del nucleo familiare in corso di validità, copia di un documento di identità in corso di validità del genitore o tutore in caso di studenti minorenni e copia di un documento di identità valido e codice fiscale dello studente. Hanno diritto a partecipare all’avviso pubblico, tutti gli studenti residenti nel Comune di Cerveteri, che nell’anno 2022 – 2023 abbiano frequentato una scuola secondaria di secondo grado statale o paritari o frequentanti i primi tre anni di un percorso di Istruzione e Formazione Professionale. Ultimo requisito, l’appartenenza a nuclei familiari con un livello ISEE non superiore a 15748,78 euro. Per ogni ulteriore richiesta di informazione, l’ufficio Pubblica istruzione risponde al numero 3346159978, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30. L'amministrazione comunale procederà in seguito a controlli idonei, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese. «Si tratta di un’opportunità importante per studenti e famiglie – ha detto il vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione, Federica Battafarano - Con le borse di studio, finanziate dal Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, i ragazzi potranno avere dunque un sostegno per l’acquisto di libri di testo, mobilità e trasporto, accesso a beni e servizi di natura culturale. Invito dunque tutti gli interessati a consultare con attenzione l’avviso disponibile sul sito internet istituzionale dell’ente».

