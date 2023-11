RONCIGLIONE – La Banca Lazio Nord ha ricordato la giornata mondiale del risparmio.

Erano presenti il sindaco di Ronciglione Mario Mengoni, il consigliere delegato alla Pubblica istruzione, Maria Lucia Ianicali, il vice presidente della Banca, Giuseppe Ginnasi, e il consigliere di amministrazione Sandro Altissimi, il presidente dell’associazione Bicizingari di Ronciglione, Aldo Santini, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Mariangela Virgili di Ronciglione, Stefania Zega e il professor Pasquale Addeo. E, soprattutto, erano presenti gli alunni delle classi quinte elementari e delle terze medie dell’istituto appena citato, che saranno protagonisti di un concorso a premi. Gli alunni saranno chiamati, infatti, a produrre un elaborato avente come tema il risparmio, visto soprattutto dalle nuove generazioni. Il tema della giornata del risparmio di quest’anno è “Scelte consapevoli, educazione, responsabilità. La sfida del risparmio per le nuove generazioni”. Attraverso gli interventi dei partecipanti, moderati dal capo area di Ronciglione Giuseppe Baldi, oltre che di risparmio, si è parlato di cooperazione, di sostenibilità, di responsabilità e di futuro. La giornata del risparmio è legata al nome dell’economista italiano Maffeo Pantaleoni che ne ispirò la proclamazione in un discorso tenuto a Milano nel 1924 in un congresso dell’istituto internazionale del risparmio.

L’iniziativa di questo concorso è partita dall’associazione Bicizingari di Ronciglione, organizzazione molto attiva nel territorio, che ha voluto coinvolgere i ragazzi della scuola portandoli a riflettere su un tema sempre attuale, quello del risparmio appunto, legato anche a temi più moderni come quello della sostenibilità, del rapporto con l’ambiente e con il mondo che li circonda.

La Banca Lazio Nord e il Comune di Ronciglione hanno accettato di collaborare all’organizzazione di questo evento che si è rivelato un’occasione per avvicinare le nuove generazioni al mondo del risparmio e al territorio in cui vivono.

In palio la Banca Lazio Nord mette a disposizione l’apertura di un conto corrente con l’accredito di una somma di trecento euro per il vincitore della classe quinta elementare e di una somma di euro cinquecento per il vincitore della classe terza media. La premiazione avverrà in occasione della gara podistica, che l’associazione Bicizingari organizza a Ronciglione il giorno 8 dicembre.

