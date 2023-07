Assegnazione borse di studio Iostudio: online l’avviso pubblico per l’anno scolastico 2022/2023. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’accesso alla graduatoria regionale per l’erogazione di borse di studio – IoStudio – a favore degli studenti residenti nel comune di Viterbo, frequentanti, nell’anno scolastico 2022/2023, le scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie (tutte le scuole superiori dal primo al quinto anno statali o paritarie con esclusione delle scuole private non paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione), o i primi tre anni di un percorso triennale di IeFP – istruzione e formazione professionale (quarti anni esclusi), appartenenti a nuclei familiari con un livello Isee non superiore a 15.748,78 euro, desunto dall’ultima attestazione Isee in corso di validità. Le domande dovranno essere inviate con le modalità indicate nell’avviso entro e non oltre il prossimo 15 luglio. Per facilitare l’utenza si rammenta che i dati riferiti al “codice meccanografico” sono reperibili sul sito web dell’istituto scolastico o consultando le segreterie scolastiche. L’avviso, emanato dal settore III del Comune di Viterbo, fa seguito alla deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 252 del 1 giugno 2023. L’ufficio pubblica istruzione provvederà a pubblicare gli aggiornamenti relativi alla concessione delle borse di studio sul sito istituzionale dell’ente, nella seguente sezione: www.comune.viterbo.it - Settori e uffici - settore III – cultura e turismo, gestione impianti sportivi e sport, pubblica istruzione - pubblica istruzione - Diritto allo studio - Borsa di studio IoStudio a.s. 2022/2023. La versione integrale dell’avviso pubblico (con modulistica e documentazione allegata) è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it , sia sulla home page, sia al link https://comune.viterbo.it/assegnazione-borsa-di-studio-iostudio-anno-scolastico-2022-2023/ . Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Pubblica istruzione ai seguenti recapiti: tel. 0761 348360 – 485 - 354 – mail: pubblicaistruzione@comune.viterbo.it .