FIUMICINO - L’Assessore alle Politiche sociali di Fiumicino, Monica Picca, risponde alle critiche dell’opposizione sull’adeguamento delle rette degli asili nido comunali, definendole populiste e strumentali. «La scelta era già stata chiarita a marzo ed è in linea con la legge regionale n. 7/2020, che obbliga i Comuni ad accreditare i nidi e applicare fasce ISEE uniformi», ha spiegato.

Picca sottolinea i benefici dell’accreditamento, tra cui il bonus nido regionale fino a 400 euro mensili per le famiglie con ISEE fino a 60.000 euro, e le risorse ottenute per migliorare l’offerta educativa. “Abbiamo aumentato i posti disponibili per il 2024/25, completato il nido di via Foce Micina e progettato una nuova struttura a Parco Leonardo”, ha aggiunto.

L’Assessore invita infine i genitori a informarsi sul bonus, ribadendo l’impegno dell’amministrazione per le famiglie e i bambini.