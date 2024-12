Avete mai sentito parlare di un festival letterario interamente organizzato dagli studenti? Ecco il regalo che il liceo Mariano Buratti fa alla città. Si tratta di Agorà 2.0 Burattincontra: un’esperienza che, dal 20 al 24 maggio, permetterà a noi e al pubblico di incontrare 15 autori con cui confrontarci e dibattere. Il festival nasce da un’idea dello scrittore viterbese Pierluigi Vito con l’intento di stimolare il contesto culturale giovanile e accogliervi nella nostra comunità.

«Noi studenti - spiegamo - stiamo curando tutti gli aspetti organizzativi e gestionali di Agorà 2.0, con la guida di alcuni professori dell’Istituto. Saremo noi stessi a intervistare gli ospiti e condivideremo i nostri giudizi sui testi con spirito critico, nell’ottica di un dibattito autore-lettore. Saranno con noi (in ordine di apparizione). Lunedì 20 maggio: Giorgio Nisini con “Aurora”, Ilaria Palleschi con “Conforme”, Simona Colarizi con “La resistenza lunga” e Marco Lodoli con “Tanto Poco”. Martedì 21 maggio. Pierluigi Vito con “Una pioggia di piccole stelle”, Ilaria Gaspari con “La reputazione”, Gino Roncaglia con “L’architetto e l’oracolo” ed Emanuela Fontana con “La correttrice”. Mercoledì 22 maggio: Fabio Stassi con “E d’ogni male mi guarisce un bel verso”, Enrico Macioci con “L’estate breve”, Alice Urciuolo con “La verità che ci riguarda” e Vanessa Roghi con “Un libro d’oro e d’argento”. Venerdì 24 maggio Franco Lorenzoni con “Educare controvento” e Pietro Cecchetti con “L’abbraccio delle parole”. In più, la mattina di giovedì 23 maggio, avremo ospite il regista Paolo Bianchini per la proiezione del suo documentario “Il profumo delle zagare” dedicato alla figura del sociologo, poeta ed educatore Danilo Dolci.

Preziosi partner dell’iniziativa sono le librerie del centro storico di Viterbo: Borri Books, Dei Salici, Etruria, Fernandez, Straffi, Tabook. A tutte loro va il nostro ringraziamento», concludono. Gli incontri si svolgeranno nell’aula magna del liceo Mariano Buratti, in via Tommaso Carletti, la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 17. L’ingresso sarà libero e gratuito per chiunque voglia farci compagnia.

