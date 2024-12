FIUMICINO - Sono aperte fino al al 16 aprile 2024 le iscrizioni ai Nidi di Infanzia Comunali per l’anno educativo 2024/2025, per i bambini e le bambine: residenti nel comune di Fiumicino (la residenza dovrà essere effettiva alla data di scadenza dell’avviso, ai fini del riconoscimento del relativo punteggio); in attesa di residenza nel Comune, da autocertificare ai sensi del DPR 445/2000 senza, tuttavia, il riconoscimento del punteggio previsto. La nuova residenza dovrà essere acquisita entro il termine di approvazione della graduatoria definitiva, pena l’esclusione dalla graduatoria stessa; che hanno almeno un genitore che presta attività lavorativa nel comune di Fiumicino.

In deroga a quanto previsto dai punti precedenti, in presenza del requisito di età, possono accedere al nido : i bambini non residenti, qualora in affido familiare o preadottivo presso un nucleo familiare residente; i bambini non residenti, accompagnati da relazione delle autorità giudiziarie; i bambini non residenti, ospiti in strutture di accoglienza madre-bambino presenti sul territorio comunale, segnalati dal servizio sociale.

La domanda può essere presentata anche dalle gestanti al settimo mese di gravidanza 28 settimane compiute al 31 Marzo 2024. In tal caso, occorre allegare certificato del ginecologo, attestante la settimana di gestazione e la data presunta del parto.