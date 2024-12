TOLFA - Anche quest'anno gli alunni dell'IC Tolfa sono stati presenti ai Campionati di Matematica organizzati dall'Università Bocconi di Milano e hanno brillato.

Eccezionale prova per Diego Morreale e Lorenzo Zagà, i due alunni genietti dell’Istituto Comprensivo di Tolfa, i quali si sono qualificati alle Finali dei Campionati Junior di Matematica, che si sono svolti sabato 24 maggio presso l’Università Bocconi di Milano.

I ragazzi molto emozionati sono entrati nella loro aula per affrontare questa importante avventura e si sono confrontati con tantissimi altri ragazzi, provenienti da tutte le regioni italiane. Morreale e Zagà si sono cimentati negli otto quesiti/problemi previsti per la loro categoria.

I ragazzi sono stati accompagnati dai loro genitori e dalla bravissima insegnante Angela Ceccarelli, referente del Progetto di Istituto.

La maestra Angela è stata presente anche come assistente e correttrice dei Giochi.

"Lo scopo dei "Giochi di matematica" svolti durante l’anno è quello di presentare la “Matematica che ci piace”, quella cioè dei giochi/quesiti in cui i ragazzi diventano protagonisti del loro imparare - spiega la docente referente del progetto, Angela Ceccarelli - importante in questo progetto, al quale hanno partecipato durante l’anno scolastico circa 100 alunni delle classi quarte e quinte dell’IC Tolfa, è stato il sostegno dei genitori ai loro figli e complimenti agli insegnanti che hanno stimolato i loro alunni, tutti bravissimi, in questa avventura".

Grande soddisfazione è stata espressa dall’insegnante della classe quarta B della scuola Primaria di Tolfa, Rita Boggi, docente dei due alunni.

Grande orgoglio per la Dirigente Scolasticadell'IC Tolfa Allumiere, dottoressa Laura Somma, la quale esprime i suoi più affettuosi complimenti ai due ragazzi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA