Inaugurata , presso il Corridoio delle Monofore del Complesso di Santa Maria in Gradi, alla presenza del Comandante della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare – Comando Aeroporto di Viterbo, Colonnello Pilota Gianluca Spina, e del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia, Stefano Ubertini, la mostra dal titolo “Oltre il Blu”, di Marco Meniero, nella quale l’autore propone la sua visione del cielo oltre le quote degli aeromobili, proiettandosi verso il firmamento. La mostra sarà visitabile, sotto la guida dell’autore, anche in occasione delle iniziative legate alla “Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici”, che si terranno a Viterbo presso il Complesso di Santa Maria in Gradi il 29 settembre p.v. a partire dalle ore 18:00. Inoltre, in tale giornata, fin dalle ore 10.00, l’Aeronautica Militare sarà presente anche con una ulteriore mostra, allestita all’interno del Complesso, dal titolo “Tecniche della Manutenzione Aeronautica”, a cura della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare.

La Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/Comando Aeroporto di Viterbo è posta alle dipendenze del Comandante delle Scuole dell’A.M. e della terza Regione Aerea; il reparto ricopre una duplice missione: da una parte, quale istituto a carattere universitario, ha il compito di provvedere alla formazione militare e morale e all’istruzione professionale specifica dei Sottufficiali del Ruolo Marescialli, nonché al perfezionamento e all’aggiornamento di tale formazione; dall’altra, quale aeroporto militare aperto al traffico civile, assicura la fornitura dei Servizi della Navigazione Aerea e garantisce, in accordo a quanto previsto nei piani operativi di settore, l’efficienza delle installazioni aeroportuali funzionali all’attività di volo.

