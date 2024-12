CERVETERI - All'istituto Mattei di Cerveteri "va in onda" Miura, la docuserie girata nei territori di Ladispoli e Cerveteri e disponibile su Prime Video con due episodi della prima stagione.

La docuserie narra le vicende della boxeur Anna Lisa "Miura" Brozzi, professionista e campionessa europea di box per i pesi piuma, nel maggio 2022. E proprio la protagonista della pellicola era presente martedì al Mattei per dialogare con i ragazzi. Iniziativa voluta dall'attore e studente Luca Gangai, moderato da Diego Molino e rivolto a tutte le sezioni del quinto anno della scuola. Dopo la proiezione dei primi due episodi è stato aperto un dibattito con gli studenti, che hanno mostrato molto interesse sia per la pellicola che per le relative vicenda della campionessa. I ragazzi hanno cercato di carpire i segreti, gli sforzi e la disciplina che stanno alla base di questo sport. Entro l'estate è prevista l'uscita anche del terzo e quarto episodio della docuserie. (Foto dell'evento sono a cura di Leni Del Vecchio)

