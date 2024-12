FIUMICINO - Nella scuola primaria sede centrale dell’Istituto G.B. Grassi, grazie alla collaborazione della libreria Matrioska, è stato ospite gradito l’autore e illustratore Giovanni Colaneri, il quale ha svolto con i bambini un laboratorio interattivo per la presentazione del libro “Dove sei piccolo Giulio?”, sulla consapevolezza dell’autismo. I bambini hanno accolto con entusiasmo questa bellissima iniziativa: attraverso la lettura, infatti, è possibile connettersi con il mondo, fornendo modelli di identificazione e stimoli ad uscire dal disagio sviluppando la creatività. Leggere fa bene: riduce lo stress. favorisce le abilità di concentrazione, fa diventare più sensibili all’ascolto ed allena il pensare. Attraverso la lettura della storia emozionante del piccolo Giulio, di una sorella che lo capisce e di una mamma che riesce a vederlo i piccoli della scuola Grassi hanno affrontato temi davvero importanti. Dov’è finito il piccolo Giulio? È proprio qui? Si nasconde? Si è smarrito in un bosco? Dovunque sia finito, il piccolo Giulio sarà sempre ritrovato. Le difficoltà relazionali di Giulio vengono mostrate attraverso illustrazioni simboliche ed evocative di grande effetto. Giulio è piccolo, spaesato, evanescente, si perde in un’antica foresta, rimane incastrato nel traffico di macchinine giocattolo, si nasconde in una bottiglia come il messaggio di un naufrago. Fino a quando la sua strada intreccia quella di sua sorella e di sua madre; allora, come corpi celesti che intersecano per un attimo la stessa orbita, si scoprono parte del medesimo universo, sconfinato come un abbraccio.

Un albo illustrato che, in un’armoniosa sintonia di frasi brevi e immagini dettagliatissime, offre uno sguardo semplice e delicato sul mondo estremamente complesso dell’autismo.