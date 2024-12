LADISPOLI - Giornata di emozioni e formazione all'Ic Ladispoli 1 che ha ricevuto in dono un defirbrillatore alla presenza della dirigenza scolastica, di una delegazione di studenti, dell'associazione "Cuore di Andrea" e degli ex colleghi del brigadiere capo Blandino e del dottor Gabriele Ciarlariello, maresciallo dei carabinieri nucleo scorte gabinetto del Ministro. «È un gesto di elevato senso civico che dimostra l'attenzione, la sensibilità e la generosità dell'associazione "Cuore di Andrea, dei figli del Brigadiere Blandino Ylenia, Gianluca e dell'arma dei Carabinieri che insieme si sono fatti carico delle esigenze dell'intera comunità dell'IC Ladispoli1», ha detto la dirigente Elena Di Marco. Il defibrillatore sarà destinato alla sede del plesso Rosario Livatino dove sarà posizionato insieme a una targa in onore del brigadiere capo Blandino. «Siamo emozionati poiché i nostri Plessi sono tutti dedicati a uomini legati alla lotta per la legalità e in questa giornata di memoria, contribuire alla commemorazione di un uomo di legge che appartiene al nostro territorio, ci onora».

