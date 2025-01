LADISPOLI - Terzo appuntamento per le attività di orientamento dell'alberghiero di Ladispoli.

Nuovo incontro sabato dalle 9 alle 12.30 nel corso del quale sarà possibile effettuare una visita guidata don dimostrazioni ed esercitazioni che si svolgeranno nei laboratori di cucina, sala ed accoglienza turistica.

Ad accogliere genitori e aspiranti studenti saranno la vicepreside, la professoressa Anna Capodacqua, le funzioni strumentali, il professor Carlo Narducci e la professerossa Rosa Torino e i membri della commissione orientamento, la professoressa Giovanna Albanese, il professor Luigi Alessio, il professor Renato D'Aloia, il proffessor Salvatore Esposito e le professoresse Carmen Piccolo e Donatella Di Matteo.

Al desk, per tutte le informazioni sarà presente l'assistente tecnica Tizia Feliciano. L'alberghiero di Ladispoli nasce come succursale dell'istituto professionale statale dei servizi alberghieri e di ristorazione di Tor Carbone, a Roma, una delle prime scuole alberghiere del Lazio.

Diventato autonomo (prima ospitato in una struttura su via Ancona, è oggi ospitato nella sede di via Federici, inaugurata a gennaio 2013. Tra gli indirizzi di studio ci sono quelli di enogastronomia, servizi di sala e vendita, accoglienza turistica.

