Con il progetto “Orto attivo” le scuole Leonardo Murialdo, Alessandro Volta e Pietro Vanni di Viterbo hanno iniziato un interessante processo che permetterà ai giovani alunni dell’Infanzia della Primaria e della Secondaria primo grado, di imparare a realizzare un vero orto.

I giovani studenti hanno avviato le attività mettendo a dimora ortaggi, fragole e piantine aromatiche di vario genere. Per l’occasione non è mancato il supporto delle nuove tecnologie – un marchio di fabbrica per la scuola sempre all’avanguardia – tramite le quali anche i più piccoli hanno potuto procedere all’identificazione dei vari tipi di piante.

«Per tutti noi l’educazione alla sostenibilità è una priorità e per questo tutti i nostri plessi hanno il progetto Orto attivo – dichiara la dirigente Maria Cristina Baleani – L’attività green caratterizza le scuole dell’istituto Istituto Comprensivo “Pietro Vanni” Viterbo di cui fanno parte sia la Secondaria primo grado Vanni, sia la Primaria Volta, sia la scuola dell’infanzia Murialdo».

Il progetto, del quale se ne parla anche via social, non ha mancato di conquistare anche nonni, genitori ed ex alunni. Tutti loro, ancora una volta, hanno sottolineato come da sempre i plessi dell’Istituto Vanni abbiamo a cuore la crescita a tutto tondo dei più giovani, creando un perfetto connubio tra didattica, sostenibilità e tecnologia.