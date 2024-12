CERVETERI - Gli amministratori etruschi presentano il consiglio comunale dei giovani agli studenti del Mattei, «uno strumento di democrazia - spiega il sindaco Elena Gubetti - che rappresenta i giovani tra i 14 e i 25 anni, autonomamente istituito dal Comune per promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica, culturale del paese». Obiettivo: «Favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutto ciò che riguarda l'amministrazione del territorio e in special modo su ciò che riguarda i giovani». «È importante che i ragazzi possano conoscere da vicino il ruolo del sindaco, della Giunta, del Consiglio comunale e il funzionamento della macchina della pubblica amministrazione, e possano contribuire a portare una visione del tutto nuova dei loro bisogni, loro sono i cittadini di domani - prosegue il sindaco Gubetti - che si proiettano verso un'età adulta in cui saranno parte attiva della società e devo contribuire a costruire la città del domani». Sempre sul tema, il sindaco ha invitato i ragazzi all’incontro pubblico di venerdì 23 febbraio alle 18 in aula consiliare al Granarone. «Rendere partecipi i giovani – conclude il primo cittadino – nei processi istituzionali è un passaggio fondamentale per la crescita della comunità. Quanto prima, saranno indette le elezioni del consiglio comunale dei giovani a cui spero possano partecipare in molti: sono certa che rappresenterà un importante strumento di consultazione e confronto, che rafforzerà l'attività amministrativa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA