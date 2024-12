CIVITAVECCHIA – Si è svolta mercoledì scorso al Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale “G. Galilei”, la cerimonia di consegna del premio “Martina Nocerino”, intitolato alla giovane ragazza scomparsa nel 2021 e istituito quest’anno dal Comune di Civitavecchia. L’evento si è svolto alla presenza della dirigente Loredana Saetta, della madre di Martina, dei rappresentanti del Comune, della professoressa Ventola, della vincitrice, Elisa Federici, e dei suoi genitori. Emozionanti e significative le parole della signora Loredana Nocerino che, oltre ad aver ringraziato il Comune per la lodevole iniziativa, ha prodotto un toccante ricordo della figlia, vivificato dal suo impegno quotidiano nel sociale e nella volontà di collaborare, come sottolineato dalla dirigente, nella diffusione di buone pratiche sul territorio. Molte parole di elogio sono state profuse dalla professoressa Ventola, a nome dell’intero Consiglio di classe, nei confronti di Elisa, studentessa di quinto Liceo Linguistico, ragazza impegnata, motivata, eccellente in tutte le discipline e ineccepibile nella condotta durante tutto il percorso scolastico. Tutta la comunità del Liceo Galilei rivolge il suo plauso all’alunna e il ringraziamento all’amministrazione comunale e alla famiglia di Martina.