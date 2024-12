LADISPOLI - «Fino a che si dovevano recuperare le ore dei ponti, si svolgevano Presepi viventi, mercatini, uscite .... (tutte attività per le quali i docenti non sono pagati), ma con l'obbligo di quest'anno di aprire per 4 sabati (con orario normale o ridotto?), per quale motivo i docenti dovrebbero svolgere lavoro aggiuntivo non pagato?». La domanda è dell'ormai ex dirigente scolastico della Corrado Melone, Riccardo Agresti. A quanto pare, secondo una circolare inviata quest'anno dalla Pisana, agli istiti scolastici, «non si parla più di ore da recuperare ma di giorni». In sostanza, «se la scuola chiude un giorno per un ponte (come potrebbe essere ad esempio quello del 25 aprile o del 2 giugno, ndr) dovrà recuperare quel giorno. Per farlo - spiega Agresti - ci sono due possibilità: o si avviano le lezioni prima (anticipare dunque il suono della campanella, ndr) o si dovrà andare a scuola anche di sabato». Aprire prima i cancelli delle scuole potrebbe essere una valida alternativa ma l'ex dirigente scolastico pone i riflettori su una grande problematica: «Spesso a inizio anno le cattedre non sono "coperte" e, pur di non assumere supplenti, i dirigenti fanno svolgere un orario ridotto delle lezioni in nome del risparmio della spesa pubblica, a detrimento del diritto allo studio e della cultura dei futuri cittadini italiani. Risultato: questi dirigenti, formalmente, hanno rispettato il burocrate ma contemporaneamente avranno turlupinato i cittadini, ledendo il diritto allo studio dei loro figlli (si chiude la scuola per un certo numero di ore di lezione, ma se ne fanno recuperare molte meno)». Come risolvere dunque? «Abbiamo convocato un collegio docenti e un consiglio d'istituto e abbiamo così deliberato l'inizio delle lezioni per il 13 settembre (qualche giorno in anticipo dunque rispetto alla data del 16, ndr) e si svolgeranno lezioni per due sabati durante l'anno per andare a recuperare i ponti rimasti "scoperti"». In compenso, però, i ragazzi della Melone, sfruttando i ponti del 25 aprile e di Pasqua potranno godersi una bella gita fuori porta.

