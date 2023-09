CIVITAVECCHIA – Presso il Castello di Santa Severa, oggi, si terrà un importante corso dal titolo “Vaccini in legge”.

Come ha spiegato la dirigente della Uoc Tutela della persona, la dottoressa Maria Teresa Sinopoli, si tratta di un «primo incontro con i medici che operano sul territorio ma anche con gli specialisti clinici il personale sanitario tutto per focalizzare il fatto che non fare un’attività di prevenzione, chiaramente la vaccinazione in questo caso, corrisponde comunque a fare una scelta e quindi ad assumersene la responsabilità in caso di un eventuale effetto indesiderato alla comparso della malattia. È un momento di discussione, abbiamo avuto il patrocinio di ordine dei medici, Ordine delle professioni sanitarie, Ordine dei farmacisti e avvocati di Civitavecchia. Tutte le figure che intervengono nell’effettuazione e promozione delle vaccinazioni potranno discutere insieme di tutti quelli che sono gli aspetti legali tra il fare e non fare l’attività di prevenzione». Insomma un appuntamento per approfondire rischi legali, responsabilità e, più in generale, il mondo legato alla vaccinazione e tutto ciò che gli ruota attorno. Un argomento importante soprattutto se si considera quanto successo durante il covid, tra complottismo e no vax vari.

Dal 2 ottobre, invece, «partiremo - ha continuato Sinopoli - con la campagna antinfluenzale. I vaccini stanno per essere distribuiti a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che ne hanno fatto richiesta. È importante che soprattutto le persone più grandi, le donne in gravidanza o chi ha una fragilità si vaccinino per prime. Possono rivolgersi al loro medico altrimenti noi abbiamo, sempre dal 2, un numero - lo 0696669806 - attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 14,30 alle 16,30. Tramite questo numero è possibile prendere appuntamenti nelle strutture aziendali. Come sempre è importante anche fare il vaccino per la polmonite, l’antipneumococco, il medico potrà consigliare quale tipologia di vaccino fare. È importante - ha concluso - prevenire tutte le patologie respiratorie». Sempre ad ottobre inizierà anche la vaccinazione anti covid con un focus sulle categorie a rischio. Nel mese di novembre sarà poi disponibile per chiunque vorrà farlo. Con l’autunno aumentano le patologie respiratorie ed è quindi fondamentale utilizzare tutte le armi a disposizione per difendersi.

