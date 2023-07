«Un caloroso grazie va al personale del Consultorio dell'Asl di Viterbo nello specifico in primis al dottor Alberini Alessandro, alle infermieri dedicate all'accoglienza e alle ostetriche in servizio presso tale struttura». Così I.D.G., padre di una paziente.

« Con lo scetticismo ormai dilagante nei confronti della sanità pubblica ho provato a richiedere una visita al consultorio per la scrivente e per mia figlia. Con grandissima sorpresa dal momento della telefonata in accettazione fino alla visita ginecologica con il dottor Alberini è stato un crescendo di professionalità e cortesia che di solito in una struttura pubblica sanitaria e quindi gratuita non è sempre rinvenibile. Attesa anche la delicatezza per una donna e una giovane ragazza come mia figlia - aggiunge - , nel sottoporsi a tale visita, possiamo testimoniare che è stato tutto molto rassicurante e anche professionale».

«Ringraziamo di cuore auspicando che anche altri reparti possano prenderlo ad esempio per una sanità migliore», conclude I.D.G.