Anche quest'anno ľUnione Italiana Ciechi e Ipovedenti Uici Consiglio Regionale del Lazio ha aderito all'iniziativa di prevenzione promossa e finanziata da Iapb Italia onlus-Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, organizzata e attuata da Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

L’arrivo della stagione estiva porta con sé leggerezza e spensieratezza che possono far dimenticare piccoli gesti, semplici ma fondamentali, per un adeguato stile di vita e una prevenzione per la salute degli occhi.

Sono infatti molti i contesti in cui, durante il periodo estivo, si può incorrere in danni alla propria vista. Proprio per questo la campagna “La prevenzione non va in vacanza” condivide alcuni semplici consigli per mantenere i nostri occhi in salute.

Utilizzare lenti protettive da sole rigorosamente a normativa Cee, bere molta acqua, mangiare frutta e verdura, non svolgere attività fisica nelle ore più calde, fare attenzione in spiaggia e in piscina, non fare il bagno con le lenti a contatto, esporsi al solein maniera graduale. Negli stand situati nelle sedi territoriali del Lazio, saranno distribuiti opuscoli informativi e saranno presenti ortottisti, per uno screening visivo di base gratuito.

Saranno ben tre gli appuntamenti per Civitavecchia, presso la sezione territoriale Uici in via Antigono Frangipane 6, da sabato 26 agosto a lunedì 28 agosto, con la sede aperta dalle 9 alle 16. Per prenotare il controllo della vista si può chiamare o inviare un sms o un messaggio “what’s app” al numero 3280512466 (dottoressa Laura Fabbro ortottista assistente di oftalmologia). Lo screening non è da intendersi sostitutivo di una visita oculistica completa che si raccomanda di eseguire periodicamente.

L’iniziativa promossa dall’Uici Consiglio regionale del Lazio sarà itinerante in tutto il territorio regionale, sviluppandosi in diversi progetti: Roma Capitale, a cura di UICI - sezione di Roma; Lazio Sud: organizzata da Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - sez. Frosinone e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - Sezione di Latina; Lazio Nord: organizzata da UICI Lazio in collaborazione con Unione Italiana Ciechi Civitavecchia, uici Rieti e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Viterbo.

Un appuntamento da non perdere, per prendersi cura della propria salute attraverso la prevenzione.