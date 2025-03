CIVITAVECCHIA - Civitavecchia diventa un punto di riferimento per la formazione medica con il trasferimento della sede dei corsi Sonopain, la prima scuola di ecografia in terapia del dolore in Italia. La scuola, fondata dal dottor Ezio Amorizzo, porterà in città specialisti da tutta Italia per apprendere tecniche avanzate nel trattamento del dolore. Amorizzo, medico specialista in terapia del dolore e responsabile del Centro terapia del dolore della Asl Roma 4, è il primo italiano ad aver ottenuto la certificazione CIPS rilasciata dal World Institute of Pain, che attesta l’eccellenza nelle tecniche ecoguidate. Il suo impegno nel settore è stato recentemente riconosciuto con la nomina a segretario nazionale del capitolo italiano dello stesso istituto. Questo trasferimento rappresenta un valore aggiunto per l’ospedale cittadino.

