CIVITAVECCHIA – Sono praticamente ultimati i lavori per la realizzazione di un giardino terapeutico per i pazienti del reparto di Spdc dell’ospedale San Paolo diretto dal dottor Stefano Seripa. Si tratta di un piccolo spazio verde che è stato realizzato negli ultimi mesi e che sarà utilizzato dai pazienti del Servizi psichiatrico dell’ospedale di Civitavecchia. Come spiegava la stessa azienda negli scorsi mesi si tratta di un progetto dal duplice valore perché riqualifica un’area esterna della struttura ospedaliera e offre una nuova opportunità terapeutica ai pazienti psichiatrici.

LE DICHIARAZIONI ALL’AVVIO DEI LAVORI

Seripa spiegava che grazie al giardino sarà possibile dare il «via ad una serie di attività già ipotizzate che amplieranno la capacità di risposta terapeutica del Spdc ed un’azione di umanizzazione sempre maggiore delle degenze». «Benefici importanti - aggiungeva il direttore genrale della Asl Roma 4 Cristina Matranga - provengono da attività come la pet therapy o la garden therapy. Per questo abbiamo deciso di offrire ai nostri pazienti ricoverati uno spazio dove poter stare all’aria aperta, sotto la supervisione degli operatori sanitari, svolgendo attività in questo caso di giardinaggio e cura delle piante che decideranno di coltivare».

