VIGNANELLO - «Nella mattinata di sabato abbiamo avuto un incontro con la sindaca di Viterbo Chiara Frontini, nella sua qualità di presidente della conferenza dei sindaci della Asl di Viterbo». Lo riferiscono i consiglieri di opposizione Pietro Anselmi, Annamaria Agnocchetti, Igino Agnelli e Stefano Grasselli.

«L’incontro - spiegano - è stato richiesto per porre all’attenzione della presidente le gravi criticità della sanità nel nostro comune, che sta vivendo una crescente emergenza sanitaria mettendo a dura prova la quotidianità dei cittadini, particolarmente degli anziani. La carenza dei medici di base costringe troppo spesso e sempre più di frequente tutti coloro che hanno bisogno di supporto sanitario a doversi spostare in altri paesi per essere assistiti dal proprio medico di base». «Da anni - proseguono i consiglieri di opposizione - esiste a Vignanello un centro che ha funzionato come poliambulatorio garantendo prestazioni importanti alla popolazione. Purtroppo da tempo la operatività del centro è ridotta ai minimi termini. Per questo abbiamo chiesto alla presidente Frontini di interessarsi della vicenda, soprattutto per cercare di ricostruire la completa quanto più efficiente ed efficace funzionalità del centro per riportarlo ad assolvere allo scopo per cui è stato creato. La presidente Frontini, che ringraziamo a nome di tutta la popolazione, ha assicurato che nel mese di marzo, la commissione da lei presieduta effettuerà un sopralluogo presso la struttura di Via De Donatori di Sangue, per verificare la situazione e cercare possibili soluzioni. Riteniamo che alcuni locali, oggi inutilizzati, della struttura possano essere messi a disposizione dei medici di base per poter svolgere sul territorio di Vignanello la propria attività, così da rispondere ai bisogni della popolazione ed evitare ai vignanellesi, soprattutto anziani, lo spostamento in altri comuni. L’obiettivo è non solo quello di garantire politiche di sviluppo anche sotto l’aspetto sanitario, che purtroppo da molto tempo risultano carenti nel nostro paese», concludono i consiglieri di minoranza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA