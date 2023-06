CERVETERI - Dopo qualche anno di assenza a causa di problemi tecnici, tornano, le unità mobili della Asl Roma 4 per gli screening. Appuntamento da lunedì prossimo, fino al 31 luglio, in piazza Risorgimento con l'unità mobile e i professionisti dell'azienda sanitaria. Due gli screening a disposizione: quello mammografico, rivolto alle donne dai 50 ai 74 anni, e quello al colon retto, aperto anche agli uomini sempre dai 50 ai 74 anni. «Grazie agli screening è possibile, come nel caso di quello al colon retto - ha spiegato la coordinatrice, la dottoressa Elisabeth Galliano - andare a individuare lesioni impedendo così l'insorgere di un tumore. Missione dell'azienda è quello di portare gli screening a domicilio, ma questo non significa abbassare la qualità degli esami - ha tenuto a sottolineare la dottoressa Galliano - L’unità mobile è infatti dotata di un mammografo ad altissima risoluzione e di ultima generazione».

Esami che vengono effettuati a doppio cieco: ogni esame viene letto da due radiologi che si trovano in posti diversi e che in questo modo non possono influenzarsi. In caso di ulteriori dubbi, viene interpellato un terzo radiologo per una ulteriore diagnosi». E la coordinatrice dello screening ha voluto ringraziare, inoltre, il sindaco Elena Gubetti e il delegato Parroccini per aver lavorato insieme alla Asl per riportare sul territorio etrusco gli screening grazie alle unità mobili, dopo diversi anno «in cui non riuscivamo più a causa di problemi tecnici» e per aver fornito alla Asl degli uffici dove gli utenti potranno prenotare la loro visita all’interno dell’unità mobile. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 800539762.

