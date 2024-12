CIVITAVECCHIA – Avanti tutta con i lavori all’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Come spiegato nelle scorse settimane dal direttore sanitario del polo ospedaliero Antonio Carbone sono diversi i cantieri che convivono all’interno del nosocomio cittadino per una massiccia opera di rinnovamento e di ristrutturazione a livello di funzionalità, sicurezza e confort alberghiero.

L’azienda sanitaria locale, però, ha stilato un rigido cronoprogramma per limitare al minimo i disagi all’utenza. I primi cantieri a chiudere nei prossimi mesi saranno quello che riguarda la Dialisi, totalmente rinnovata e con un aumento previsto della capacità operativa, e quello sugli impianti di climatizzazione, rete idrica e quant’altro insieme ai lavori nella radiologia.

Ci saranno poi diversi interventi che termineranno entro settembre ma gli sforzi maggiori sono concentrati sui due cantieri attualmente più impattanti ovvero il Pronto soccorso e la Ginecologia al terzo piano. Per quanto riguarda il PS, il reparto di “frontiera” dell’ospedale San Paolo, è in atto un massiccio restyling per un totale di circa 2,6 milioni di euro finanziati per il rifacimento dei locali e l’acquisto di macchinari. Attualmente il PS è stato traslocato nell’ex Piastra, al piano terra, e l’ingresso dell’ospedale San Paolo è stato momentaneamente spostato al piano -1, sul retro dell’ospedale.

L’intervento finirà a dicembre e consentirà di aprire anche il nuovo reparto di Terapia intensiva e sub intensiva che attualmente ospita il PS. Sempre a dicembre dovrebbero terminare i lavori per la Ginecologia, lo sfortunato cantiere che ha visto una revoca di affidamento dei lavori e una nuova ditta che ha avviato l’intervento ad ottobre. Nuovi locali, stanze singole e confort alberghiero in miglioramento per un continuo potenzialmento del Punto nascita che, nonostante le difficoltà, ha registrato un lieve aumento dei parti.

Nel 2025 partiranno i cantieri di Ocu listica, Pediatria e Oncologia. Resta l’incognita Radioterapia, in attesa dell’ok del Ministero al progetto.

