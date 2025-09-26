CIVITAVECCHIA – Niente prelievi sabato 27 settembre all’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Lo ha comunicato l’Asl Roma 4 attraverso le proprie pagine social, spiegando che, per un aggiornamento del sistema informatico, l’attività di prelievo sarà sospesa in tutta la Asl: non solo nei due ospedali di Civitavecchia e Bracciano, ma anche nei punti prelievi territoriali.

L’azienda sanitaria ha informato l’utenza del temporaneo disservizio e ha rivolto scuse per il disagio. Per informazioni su ripianificazione e ripresa del servizio si invitano i cittadini a consultare i canali ufficiali dell’Asl Roma 4 o a contattare i consueti recapiti.

