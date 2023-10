CIVITAVECCHIA – Malattie infettive, Ematologia e Urologia: sono i tre nuovi ambulatori che dal mese di ottobre sono attivi presso l’ospedale del San Paolo di Civitavecchia. Specialità queste, fino ad ora non presenti nel presidio ospedaliero aziendale. «Prosegue il lavoro di potenziamento dei servizi specialistici rivolti all’utenza – ha dichiarato il direttore generale della Asl Roma 4, la dottoressa Cristina Matranga – e l’attivazione di questi tre nuovi ambulatori ne è un segnale. Stiamo lavorando, sia attraverso la stipula di convenzioni con altre Asl che il reclutamento di nuovo personale, per fornire ai nostri assistiti tutti quei servizi che sono in linea con il loro reale bisogno di salute». I tre nuovi ambulatori sono stati collocati nell’area ospedaliera e nello specifico, l’ambulatorio di Malattie infettive, presente ogni secondo e quarto mercoledì del mese dalle 9 alle 15, è ubicato nella palazzina adiacente al bar (ex scuola infermieri) così come quello dedicato all’Urologia, che si svolge tutti i giovedì dalle 9 alle 14:30. Mentre, l’ambulatorio di Ematologia è stato posizionato presso il piano terra dell’ospedale San Paolo di ed è attivo tutti i giovedì dalle 15 alle 18. Per prenotare una prestazione è possibile rivolgersi agli sportelli Cup o chiamare il numero 069939, muniti di ricetta del Servizio sanitario regionale compilata dal proprio medico di famiglia o dallo specialista.

©RIPRODUZIONE RISERVATA