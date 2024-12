CIVITAVECCHIA – «Il Sindacato Medici Italiani del Lazio ha sostenuto convintamente la lista “Insieme” per il rinnovo Consiglio direttivo e dei Revisori dei Conti dell’Ordine provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e Odontoiatri per il 2025 -2029 perchè ne ha condiviso l’impostazione unitaria a rappresentare i diritti di tutta la categoria, al di là delle sigle sindacali. L’istituzione ordinistica dei medici deve essere sempre di più la casa di tutti i professionisti della medicina. Antonio Magi è stato rieletto all’ unanimità Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, così come Cristina Patrizi è stata riconfermata, all’unanimità, dal direttivo dell’OMCEO romano alla carica di Segretario dell’Ordine. Riconfermati Guido Coen Tesoriere e Stefano De Lillo Vicepresidente», scrive una nota della Segreteria Regionale dello SMI Lazio, come rende noto il dottor Maurizio Antonio de Pascalis delegato dalla segreteria SMI per i rapporti istituzionali locali e stampa.

«Il risultato della candidata dello SMI, Cristina Patrizi, che ha ottenuto 2680 voti, risultando essere tra le prime preferenze degli eletti e che andrà a ricoprire la carica di Segretario dell’Ordine, ci inorgoglisce particolarmente e premia l’impegno di tutti i medici dello SMI Lazio, che ringraziamo per il sostegno e la vicinanza».

«Si tratta, adesso, di continuare ad impegnarsi con più forza al fianco della medicina generale e di prossimità e di tutte le categorie (ospedalieri, universitari, liberi professionisti) per la tutela del lavoro dei medici, per una effettiva sburocratizzazione, per un’apertura della professione alle giovani generazioni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA