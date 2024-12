CIVITAVECCHIA – L’attività fisica e i corretti stili di vita come medicina e arma primaria di prevenzione contro la sedentarietà e le malattie croniche. Con questo obiettivo la Asl Roma 4 ha organizzato l’iniziativa “Il movimento è salute”, proprio in occasione della Giornata mondiale dell'attività fisica. Una mattinata all'insegna dello sport e dell'attività fisica in collaborazione con 12 associazioni del territorio e con il Comune. Inoltre per i Medici di Medicina Generale del territorio è stata anche l'occasione per conoscere il nuovo Ambulatorio della Sedentarietà che a partire dal 15 aprile sarà attivo nel distretto 1 presso il poliambulatorio di Civitavecchia. Il direttore generale della Asl Roma 4 Cristina Matranga: «Ringrazio il gestore del parco e il Comune per aver messo a disposizione l’area verde per realizzare una serie di iniziative per sottolineare l’importanza di uno stile di vita sano. Abbiamo coinvolto le scuole per sensibilizzare sul contrasto alla sedentarietà e ad un corretto stile di vita. È noto – ha aggiunto - che patologie come diabete (che colpisce il 6% della popolazione) e ipertensione sono legate anche ad uno scorretto stile di vita. Dobbiamo abituare i bambini sin da piccoli all'attività. Lo spirito di questa iniziativa è questo e dietro c'è un grandissimo lavoro. Sono almeno un paio di anni che parliamo di queste iniziative. Ho la sensazione che la Asl insieme ad autorità, scuole e popolazione faccia comunità e credo che sia una cosa molto bella».

CHE COSA È IL PRESCRIBE TO FITT - Alessandro Marcelli anche responsabile del progetto “Prescribe to FITT” e degli ambulatori contro la sedentarietà ha spiegato che l’iniziativa “Nasce all’interno dei prp che sono i Piani di prevenzione regionali e promuove quello che è un corretto stile di vita sano attraverso l’attività fisica. L’Organizzazione mondiale della sanità - ha detto - ha equiparato la sedentarietò ad una vera e propria patologia alla stessa stregua dell’ipertensione o del diabete.

Alessandro Marcelli, resposansabile progetto PRESCRIBE TO FITT e Ambulatorio Sedentarietà Asl Roma 4

La sedentarietà porta infatti allo sviluppo di patologie come appunto ipertensione e diabete e l’attività fisica è un vero e proprio farmaco che permette la riduzione delle comorbidità e il miglioramento, qualora vi fossero già, della terapia farmacologica permettendo quindi una riduzione nella prescrizione dei farmaci che permettono a loro volta un risparmio per la collettivittà. Il progetto Prescribe to Fitt si chiama in questo modo perché è un acronimo e deriva da Frequenza, intensità, tempo e tipologia dell’attività fisica che viene prescritta come se fosse una vera e propria medicina all’utenza”.

COME ACCEDERE AGLI AMBULATORI - grazie alle strutture messe a disposizione sul territorio si apriranno a partire dal 15 aprile su tre distretti 1 a civitavecchia all’interno del poliambulatorio di viale Etruria, all’interno della sede della Casa della salute di Ladispoli e all’interno del Dipartimento di prevenzione in via Dominici a Bracciano. Nell’ambulatorioa sarà presente il dottor Marcelli. “Si può accedere in maniera diretta - ha continuato Marcelli - ma anche grazie all’invio da parte dei mmg, pls e di tutti gli specialisti come cardiologi, diabetologi o pneumologi che prestano la loro opera all’interno delle strutture Asl e territoriali. In quella sede io effettuerò una valutazione in cui stabilirò il grado di sedentarietà di una persona, subito dopo si provvederà ad emettere un certificato per l’esecuzione di attività ludico-motorie e saranno inserite all’interno di gruppi guidati dal dottor Di Giovanni e verranno effettuate delle attività di cammino che saranno individuate all’interno dei distretti 1, 2 e 3. Gruppi di cammino e attività motorie”.

Simone Di Giovanni, chinesiologo e Walking leader per la Asl Roma 4

Simone Di Giovanni, dottore in scienze motorie e chinesiologo ha aggiunto: “All’interno di questo progetto programmerò io la dose ottimale da praticare nell’ora di attività motoria o nell’ora di cammino che sarà guidata da dei Walking leader. Le attività motorie saranno gestite da me in prima persona. Noi incentiviamo la frequenza, poniamo delle basi per gli utenti.

L’obiettivo è passare da 1 a 2 e così via, partendo da 10 minuti fino ad arrivare anche ai 60 quotidiani. L’intensità è media o vigorosa. Avremo a disposizione un’ora di attività scaglionate all’interno della settimana. Le attività saranno divise in forza, resistenza e flessibilità e mobilità. Tutto questo partirà a breve”.

