CIVITAVECCHIA – Presentato al Parco Spigarelli l’innovativo progetto “Te la do io una zampa” che vede l’utilizzo della Pet therapy per stimolare socialità ed emotività nei ragazzi dell’Istituto Calamatta affetti da disabilità gravi e disturbi dello spettro autistico. Come ha spiegato il direttore sanitario della Asl Roma 4 Simona Ursino: «Una bellissima giornata per un bel progetto, voluto dal Direttore dell’unità complessa per la disabilità adulti, che coinvolge ragazzi con disturbi dello spettro autistico e che speriamo possa permettere loro di migliorare l’aspetto relazionale. Gli interventi assistiti con gli animali sono portati avanti da un gruppo di lavoro estremamente qualificato che afferisce al Dipartimento di prevenzione. Questo è un progetto sperimentale che crediamo possa dare risultati importanti». Pierluigi Ugolini, direttore del Dipartimento di prevenzione, ha commentato: «A noi dà tanta soddisfazione poter inserire nel percorso di recupero e miglioramento relazionale dei ragazzi gli Iaa (Interventi assistiti con gli animali). Speriamo che questo progetto pilota dia i risultati sperati in modo tale che si possa strutturare il tutto. L’idea di mettere persone con disabilità importanti a lavorare con degli animali e cercare di capire quanto questo lavoro riesca ad aiutarli nel loro percorso per noi è fondamentale». Marianna Rossi, direttore Uoc disabilità, ha aggiunto: «L’aspetto più interessante è quello di vedere come il rapporto con l’animale sia in grado di modificare sia il sentimento delle persone che hanno una disabilità, sia la possibilità di manifestare questi sentimenti in una maniera condivisa e partecipata da tutti». Gianna Regoli, psicologa Asl del Dipartimento di prevenzione ha sottolineato: «È un progetto pensato e ideato dal gruppo GAIA del Dipartimento Prevenzione di cui faccio parte insieme ad Alessia Liverini, Chiara Servilli e Barbara Scriboni. Un progetto abbastanza complesso con aspetti innovativi notevoli». Sono stati scelti i cani, ovviamente autorizzati per questo tipo di interventi, e un luogo nella natura che fornisse stimoli importanti.

