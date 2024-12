CIVITAVECCHIA – Tutto pronto per il congresso, in programma oggi 26 ottobre 2024 a Cerveteri - Sala Ruspoli, ha come tema le "Patologie della Tiroide: dalle linee guida… ai casi clinici".

Si tratta di un evento che approfondisce l'applicazione pratica dei principi e delle procedure dell'Evidence-Based Practice (EBM, EBN, EBP). L’evento, diretto dal responsabile scientifico Antonio De Carlo chirurgo della Asl Roma 4 e coordinatore del servizio di endocrinochirurgia aziendale, è diviso in tre sessioni cliniche e coinvolgerà specialisti del settore medico per discutere diagnosi e approcci terapeutici. La giornata inizia alle 8:30 con la registrazione e saluto delle autorità, per proseguire con tre casi clinici riguardanti il carcinoma tiroideo, il gozzo multinodulare e il gozzo tossico.

«Si tratta del quinto appuntamento - ha spiegato De Carlo -, di un evento annuale iniziato nel 2018 e fermato solo dal covid. L’incontro si svolge nell’ambito della rete endocrino-chirurgica che è partita ad aprile, si tratta di una rete che mette in connessione l’ospedale e il territorio e il convegno rientra proprio all’interno delle attività della rete».

Si parlerà di veri casi clinici con lo scopo di rendere l’evento interattivo e di stimolare il dibattito perché esistono delle linee guida ma poi c’è l’applicazione al caso concreto e su questo si baserà la discussione tra gli specialisti e i medici di medicina generale.

I relatori sono tutti medici, di diverse aziende ospedaliere, che fanno parte di un team che si incontra mensilmente, un team multidisciplinare. Ci incontriamo anche per casi complessi. Un modo per mettere a confronto l’esperienza per far sì che si possa scegliere la strada terapeutica migliore.

In questo modo si alza il livello di cura del paziente perché una decisione collegiale dà risultati migliori.

I contributi scientifici sono a cura di Pasquale Lepiane direttore della Chirurgia della Asl Roma 4, Ilaria Pagano - medico di medicina generale, Francesca Ianni - Endocrinologia, ospedale San Paolo Asl Roma 4, Civitavecchia, Mahbubeh Baski - Radiodiagnostica, Ospedale Padre Pio, Guido Ventroni - Medicina Nucleare, Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Antonio De Carlo - chirurgia generale, ospedale San Paolo, Raffaella Massari - medico di medicina generale, Chiara Tarantino - Endocrinologia, Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma, Martina Orlandi - Radiodiagnostica, ospedale San Paolo, Daniele Cavaniglia - chirurgia generale, Ospedale Padre Pio, Giorgio Gentili - medico di medicina generale, Laura Proietti Pannunzi - endocrinologia, ospedale San Paolo e Pietro Zaccagnino - Radiodiagnostica ospedale Padre Pio.

