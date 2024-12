CIVITAVECCHIA – C’è anche l’ex direttore generale della Asl Roma 4 Giuseppe Quintavalle tra gli otto indagati delle Asl e delle aziende ospedaliere del Lazio che, secondo la Procura di Roma, avrebbero falsificato i resoconti sui bilanci. Il periodo è quello che va dal 2017 al 2019 quando era alla guida della Roma 4 e della Roma 5. Sono accusati di aver firmato resoconti di bilancio con crediti verso le società private non corrispondenti alla realtà. Proprio questi documenti avrebbero indotto in errore la Regione, Regione che poi è andata verso la fine del commissariamento. Gli interrogatori sono previsti per gennaio ma c’è già chi si è detto pronto ad essere ascoltato andando, magari, a chiarire quali fossero le regole seguite per la redazione dei bilanci, regole che predispongono i vertici regionali. Nella giornata di ieri diverse dichiarazioni sono state rilasciate dai manager e tutti si sono detti certi di aver seguito le regole. L’avvocato Fabio Frattini al Corriere della Sera ha definito Quintavalle «pronto a parlare con i Pm».

