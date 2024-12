CIVITAVECCHIA – In merito a quanto riportato nell’areticolo “Un nuovo centro radiologico in città”, il Direttore Generale della Asl Roma 4, la dottoressa Cristina Matranga, intende precisare quanto segue:

«L’idea di creare un centro radiologico territoriale per soddisfare meglio le richieste degli utenti e decongestionare la struttura ospedaliera del San Paolo - ha spiegato - non è certo peregrina e, infatti, ne stiamo valutando la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica. Siamo però ancora in una fase molto embrionale del progetto e non abbiamo ancora individuato nessuna possibile sede - contrariamente a quanto riportato dalla stampa locale - anche perchè questo richiede una valutazione ampia ed approfondita, che tenga conto di tutte le esigenze ed i bisogni della popolazione del territorio. Peraltro, sia la sostenibilità tecnico-economica che la opportunità strategica andranno condivise con la Regione prima di addivenire alla eventuale realizzazione del progetto. Nessun passo indietro ma solo la giusta cautela in merito ad un progetto di elevata importanza per l’utenza ma che si trova ancora in una delicata e complessa fase di valutazione e che richiede l'avallo delle competente struttura regionale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA