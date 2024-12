MONTEFIASCONE - C’era anche la sindaca, Giulia De Santis, alla riunione operativa convocata dal commissario straordinario della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi, con l’obiettivo di fare chiarezza in merito all’avanzamento dei lavori che stanno interessando l’ospedale di Montefiascone. «Intervento che, grazie a una visione strategica condivisa e portata avanti con la Asl - afferma De Santis - porterà alla realizzazione della casa e dell’ospedale di comunità, finanziati dall’Unione Europea con fondi Pnrr NextGenerationEU, per un importo complessivo di circa 4milioni di euro».

«Nei giorni scorsi, abbiamo assistito purtroppo a una mistificazione della realtà - spiega la sindaca - da parte di chi vorrebbe far credere che il suddetto intervento possa comportare la chiusura, prossima o avvenuta, del reparto di Medicina–Geriatria, con tutti i possibili disagi che una tale decisione potrebbe comportare, sia per i pazienti sia per gli operatori. Mi riferisco alle dichiarazioni dell’ex sindaco Massimo Paolini che hanno ingenerato confusione e forte preoccupazione tra la popolazione. Affermazioni che potrebbero anche configurarsi con il reato di procurato allarme e, a tal proposito, mi riserbo di valutare se eventualmente procedere per vie legali, al fine di disincentivare tale atteggiamento, nocivo per i cittadini e a discapito dell’incontrovertibile verità dei fatti. Diffido pertanto chiunque a diffondere informazioni non aderenti alla realtà e che possano turbare l’ordine pubblico, arrecando danno a tutto il territorio. Mi trovo quindi costretta, proprio alla luce di quanto constatato nel corso della riunione operativa - sottolinea la sindaca -, a sottolineare e chiarire che la struttura sanitaria falisca verrà potenziata e rafforzata nei servizi grazie alla realizzazione dell’ospedale di comunità, che permetterà di venire incontro ai bisogni sociosanitari in maniera più puntuale e incisiva, migliorando l’assistenza territoriale. In questo modo, oltre alla casa della comunità, sarà attivato un nuovo reparto con 15 nuovi posti letto, con una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero. Un intervento che non comporterà la chiusura dell’attuale reparto di Medicina, in quanto questo da anni era stato posto in fase transitoria a Montefiascone in attesa della conclusione dei lavori al Belcolle e che a breve vedranno l’apertura del Corpo A3, con il reinserimento nella struttura ospedaliera del capoluogo di tutti i posti letto del suddetto reparto. L’ospedale falisco verrà così potenziato nei servizi, che sono comunque attualmente di primaria e sostanziale importanza per il cittadino. Mi preme infatti ringraziare gli operatori sanitari e tutto il personale per il lavoro che svolgono quotidianamente e che stanno continuando a portare avanti, mettendo al servizio della comunità la propria competenza e professionalità. Proprio per dare loro il mio supporto e far sentire la mia vicinanza nei giorni scorsi ho voluto incontrarli, per confrontarci e fornire le adeguate rassicurazioni del caso».

«Le notizie false che sono state diffuse non cambieranno infatti il mio modus operandi - prosegue De Santis - che si basa sul dialogo con le istituzioni, senza dare spazio a bagarre e polemiche inutili diffuse a mezzo stampa e che procurano solo danni. I cittadini hanno infatti bisogno di essere informati su come stanno realmente i fatti, senza essere destabilizzati solo per portare avanti una becera campagna elettorale che va a discapito del bene comune e della salute pubblica, non tenendo conto della crescita e valorizzazione del comune e del nostro territorio. Insieme ai vertici Asl di Viterbo ci siamo fatti portavoce di alcune istanze inerenti l’ospedale di Montefiascone, in un clima sereno, disteso, aperto al confronto e al dialogo. Con la Asl di Viterbo c’è un continuo e costante contatto e in particolare ringrazio il commissario straordinario Egisto Bianconi, sempre presente e disponibile alle istanze del nostro territorio. Da parte mia, e di tutta l’amministrazione, assicuro la piena attenzione nei riguardi dell’ospedale falisco, con particolare rilevanza all’intervento in corso che comporterà una riqualificazione della struttura stessa con il potenziamento dell’assistenza territoriale», conclude la sindaca.

