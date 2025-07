CIVITAVECCHIA – Un incontro importante si è tenuto ieri tra rappresentanti del Sindacato medici italiani, dell’OMCeO di Roma e della Asl Roma 4 per affrontare le numerose criticità che gravano sulla sanità del territorio. Al centro della riunione, svoltasi con la nuova responsabile per la Asl Roma 4 del sindacato Bernardi, il responsabile territoriale di Ordine e Smi Maurizio Antonio de Pascalis, Sanfilippo e il direttore del Distretto 1 Maria Cristina Serra, le forti carenze di personale medico, in particolare la mancanza di medici di medicina generale che affligge l’intera area.

Nel solo Distretto 1, che comprende Civitavecchia e i comuni limitrofi, risultano scoperti ben 14 incarichi di medici di base. Un dato preoccupante, che si inserisce in un quadro nazionale già fragile e che colpisce in modo particolare i piccoli centri come Allumiere e Tolfa, dove l’assenza di professionisti è ormai strutturale. La situazione, già segnalata in più sedi, impatta direttamente sulla qualità dell’assistenza sanitaria, rendendo sempre più difficile per i cittadini accedere a cure tempestive e adeguate.

Non va meglio sul fronte della specialistica ambulatoriale. Il confronto ha evidenziato in particolare la drammatica carenza di ortopedici su tutto il distretto. L’unica presenza resta quella ospedaliera, ma con tempistiche dilatate che non sempre riescono a garantire un intervento efficace nei tempi giusti. L’incontro ha rappresentato il primo momento ufficiale di confronto tra le istituzioni sanitarie e la nuova responsabile Bernardi, con l’obiettivo dichiarato di avviare una collaborazione operativa per risolvere criticità ormai croniche.

Secondo quanto emerso dal tavolo, sembra che si stiano muovendo i primi passi verso una riorganizzazione dell’offerta sanitaria, con una particolare attenzione ai territori più scoperti. La volontà di affrontare i problemi è stata ribadita dai presenti come elemento centrale di questo nuovo corso. Un primo incontro, dunque, che ha tracciato le coordinate per un lavoro congiunto volto a garantire un’assistenza sanitaria più capillare ed efficiente, soprattutto in quelle zone dove, oggi, la medicina di base è diventata un miraggio.

