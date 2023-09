TARQUINIA - La consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Valentina Paterna, presidente della VIII Commissione, commenta la riapertura all’ospedale di Tarquinia del reparto di Ortopedia chirurgica. «A discapito delle indiscrezioni, prive di alcun fondamento, circolate negli ultimi giorni riguardanti la possibile chiusura del plesso ospedaliero tarquiniese, la Regione e la Asl hanno trovato una soluzione adeguata per riaprire il reparto e metterlo al servizio dei pazienti e della comunità già a partire dal 2 ottobre”. Sarà dunque possibile effettuare interventi di ortopedia protesica e di elezione, di chirurgia artroscopica e di chirurgia della mano in una nuova seduta operatoria il lunedì e in due quindicinali il sabato.

Riguardo alla situazione del nosocomio, la presidente precisa: «Siamo perfettamente al corrente dei problemi che affliggono l’ospedale, su tutti la carenza di personale, in particolare quella di medici. Tuttavia, dal mio insediamento, di concerto con il commissario dell’Azienda sanitaria Egisto Bianconi e l’assessore regionale Maselli, sto monitorando personalmente tutti i dati. Dai vari report è emerso che, nonostante le tante difficoltà, il plesso di Tarquinia è uno dei più efficienti della Tuscia”. Paterna snocciola le statistiche: “La struttura sta attraversando una tendenza di miglioramento rispetto agli anni precedenti e sono aumentati, dal 2020, sia gli accessi al Pronto soccorso che quelli inerenti alla presa in carico dei pazienti. Sono invece diminuite sensibilmente le ore di attesa prima del ricovero o di un trasferimento. Un andamento che dimostra un progresso sia a livello qualitativo che quantitativo”. “Ribadisco – conclude la consigliera – che l’ospedale di Tarquinia necessita di ulteriori interventi sotto il profilo delle risorse umane e del potenziamento dell’offerta, ma si iniziano a vedere i primi miglioramenti grazie all’amministrazione Rocca. In questo senso, la riapertura della chirurgia ortopedica è un grande risultato che dimostra l’attenzione della Regione alla questione. Di questo ringrazio anche il sindaco Giulivi e l’assessore comunale Alberto Riglietti per il continuo interessamento. Ci vorrà ancora del tempo, come ovvio che sia, e il mio impegno per realizzare nuove opere e specializzazioni certamente non mancherà. Mi preme infine stigmatizzare il comportamento scorretto di chi, in queste settimane, sta spargendo notizie assolutamente false relative alla chiusura dell’ospedale con l’obiettivo di giocare con la paura dei tarquiniesi e non solo. La città e i pazienti non hanno bisogno di queste azioni deprecabili ma di un’assistenza puntuale che io in primis cercherò di garantire sempre”.

