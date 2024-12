CIVITAVECCHIA – Grande partecipazione all’iniziativa vaccinale messa in campo dalla Asl Roma 4 presso il mercato cittadino. Lo avevano annunciato nei giorni scorsi il direttore generale Cristina Matranga, l’assessore ai servizi sociali Deborah Zacchei e il direttore della Uoc attività di prevenzione rivolte alla persona Maria Teresa Sinopoli e l’adesione è stata davvero alta.

Due unità mobili del servizio vaccinale hanno stazionato di fronte a piazza XXIV Maggio dalle 9 alle 12 effettuando 153 vaccinazioni su 117 utenti. Gli operatori sanitari hanno offerto vaccinazioni antinfluenzali, anti pneumococco e non solo.

Un’affluenza oltre ogni aspettativa ma, come ha spiegato il responsabile della Uos Vaccini Clara Fusillo «siamo molto contenti, la giornata è andata molto bene». Si tratta di iniziative pensate in vista dell’arrivo delle temperature più rigide per andare a tutelare maggiormente le fasce di popolazione più fragili, come ad esempio gli anziani. Sempre nell’ottica di raggiungere di raggiungere le fasce di popolazione più deboli il servizio vaccinale della Asl Roma 4 ha fatto tappa anche alla casa dell'amicizia della Comunità di Sant’Egidio dove sono state effettuate 73 vaccinazioni su 31 utenti.

La prossima tappa, fortemente voluta da Zacchei, sarà quella del 25 novembre a San Liborio, dalle 9 alle 12, in via degli Orti di Santa Maria.

