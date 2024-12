CIVITAVECCHIA – L’ex direttore generale della Asl Roma 4 Cristina Matranga sarà il commissario straordinario dell’Inmi Spallanzani.

Giovedì è arrivata la firma ufficiale del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca che allontana definitivamente l’opzione del ruolo di commissario della Asl Roma 4 per l’ex dg Matranga che, proprio ieri poco prima delle 13, si è recata presso la sede della Asl Roma 4 di via Terme di Traiano per un saluto ai vertici aziendali e ospedalieri con cui ha lavorato negli ultimi anni avviando quel percorso di cambiamento dell’azienda tracciato dal Pnrr e i vari cantieri che attualmente insistono presso l’ospedale San Paolo. Per lei si apre un nuovo importante capitolo alla guida di una struttura fondamentale per tutta l’Italia.

Ora non resta che attendere la nomina del commissario per la Asl Roma 4, si consolida l’ipotesi che aveva preso piede nelle scorse settimane con il dg facente funzione Roberto Di Cicco a ricoprire questo ruolo in attesa della nomina della nuova guida per l’azienda sanitaria locale.

