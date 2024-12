CIVITAVECCHIA – Taglio del nastro per la nuova Centrale operativa territoriale della Asl Roma 4 in viale Lazio.

Un traguardo importante, il primo nell’ambito dei progetti Pnrr, che apre la strada verso la nuova sanità territoriale.

Come ha spiegato il direttore generale della Asl Roma 4 Cristina Matranga, che ha ringraziato tutta la squadra Pnrr per il lavoro svolto in questi mesi, si tratta di «un locale di quasi mille metri quadri messo a disposizione dall’Ater ed è oggetto di un finanziamento Pnrr. Abbiamo attivato la Centrale operativa territoriale - spiega -, un servizio interno di back office attivabile dai medici di medicina generale e dai professionisti aziendali o extra». Sono in corso anche interventi più ampi perché nella stessa sede ci saranno anche la casa di comunità e la sede del distretto, «quindi - ha continuato - un luogo a forte integrazione sociale e socio sanitaria dove ci saranno i servizi sanitari che abbiamo dislocati nei vari presidi del territorio ma contiamo di attivare anche qualcosa in più, ad esempio ci sarà una palestra per la riabilitazione insomma sarà la casa della comunità».

Un passo importante che certifica la collaborazione tra Ater e Asl e che, grazie ai soldi risparmiati sul canone di locazione, permetterà di investire su altri fronti, come ad esempio il potenziamento del personale.

