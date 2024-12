CIVITAVECCHIA - «Il giorno 17/08, a seguito di una caduta, il nonno Franco è stato ricoverato al reparto Ortopedia-Traumatologia dell’Ospedale di Civitavecchia».

Inizia così una lettera di ringraziamento della famiglia Viscanti al personale del reparto dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

«Dopo circa 20 giorni - proseguono - Franco non è riuscito a superare le varie complicanze intervenute. Lungo questo breve percorso fatto di viaggi ed ore interminabili all’interno dell’Ospedale, l’unico fattore che ha permesso di affrontare dignitosamente il viaggio di Franco, e della sua famiglia, è stato il personale del reparto. Ogni infermiere o dottoressa che ha interagito con il nostro caso ha sempre trattato Franco come se fosse un proprio caro. Con la presente - concludono - la famiglia ringrazia ed esprime stima, sia umana che professionale, a tutto il personale che ci ha accompagnato giorno per giorno».

©RIPRODUZIONE RISERVATA