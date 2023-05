CIVITAVECCHIA – “La dimensione spirituale in cure palliative”. Venerdì, a Civitavecchia, presso il teatro Cariciv in piazza Verdi, si è tenuto il convegno La dimensione spirituale in cure palliative, organizzato dal Centro cure palliative Carlo Chenis. «Teologi – ha spiegato il direttore dell’Oncologia della Asl Roma 4 dottor Mario Rosario D’Andrea -, filosofi, religiosi, medici e sanitari che svolgono attività in ambito palliavistico hanno affrontato temi quali il "bisogno di senso" che ogni uomo ha per indagare il significato della propria vita, della propria malattia e della morte, i bisogni spirituali dei malati e dei familiari in carico in cure palliative, ma anche del personale sanitario che li assiste, le indicazioni alla sedazione palliativa in caso di sofferenze spirituale». Hanno contribuito anche professionisti impegnati in terapie complementari e si è sottolineato il ruolo della musicoterapia sui bisogni dell'anima e un caregiver ha portato testimonianza circa i suoi bisogni spirituali nel percorso di malattia del familiare. Il convegno ha offerto inoltre letture sul tema di sentimenti e emozioni e momenti musicali a tema. Si è infine presentata la società italiana di cure palliative. Un interessante convegno reso possibile dall’equipe del Chenis composta dai dottori Immacolata Cuomo, Serena Mosti ed Emilio Pagliaro.

