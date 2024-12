TARQUINIA - Riaperti gli ambulatori e in arrivo un concorso per implementare il personale di Medicina. Arrivano le rassicurazioni della Asl per l’ospedale di Tarquinia. Al fine di rassicurare la cittadinanza, rispetto ad alcune segnalazioni apparse sugli organi di stampa, la Direzione strategica della Asl di Viterbo comunica che «si è provveduto a riattivare tutti gli ambulatori afferenti alla Unità operativa di Medicina generale dell’ospedale di Tarquinia, la cui attività, solo nei primi giorni della settimana, era stata temporaneamente sospesa a causa di una problematica straordinaria e non prevedibile». «Prontamente, la direzione sanitaria aziendale e la direzione sanitaria di presidio si sono attivate per risolvere tale criticità contingente - aggiungono dalla Asl - individuando la soluzione organizzativa idonea per la pronta riapertura degli ambulatori».

Restando nel contesto specifico di riferimento, l’Azienda sanitaria comunica inoltre che, «grazie all’autorizzazione pervenuta dalla Regione Lazio, è stato indetto un concorso per l’assunzione di 6 posti di Medicina interna, già pubblicato in Gazzetta ufficiale, e con scadenza il prossimo 28 marzo per la presentazione delle domande, finalizzato a potenziare adeguatamente le unità di Medicina generale di Tarquinia, Civita Castellana e Belcolle, tutte accomunate dalla medesima esigenza».

