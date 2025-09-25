CIVITAVECCHIA – I lavori al Pronto soccorso del San Paolo di Civitavecchia, con l’ingresso provvisorio al nosocomio spostato al piano -1, continuano a creare disagi per utenti e accompagnatori.

Ieri, in particolare, si sono registrate code dalle prime ore del mattino per l’accesso ai prelievi e alle operazioni di sportello. Secondo diverse segnalazioni, la temporanea impossibilità di stampare alcuni documenti al C.U.P. ha costretto gli utenti a spostarsi al primo piano e poi a rientrare dall’esterno, sotto la pioggia, per raggiungere l’area dove vengono effettuati i prelievi. «Siamo in fila dalle 6.45. Al C.U.P. prima paghiamo, poi, siccome non riescono a stampare, ci mandano al primo piano e ci fanno rifare il giro sotto la pioggia per tornare nel giardino dei prelievi. Qui ci sono anziani e malati oncologici… è vergognoso. Almeno fateci salire dalle scale vicino al Pronto soccorso», spiega un cittadino.

A metà luglio, dopo un incontro tra Asl Roma 4 e Comune, era stato assicurato il buon andamento del cantiere e la possibilità di riaprire l’ingresso principale già da novembre, migliorando l’accessibilità. A pochi giorni da quella scadenza, la giornata di ieri suggerisce che, in attesa della riapertura, potrebbe essere utile rafforzare la gestione dei flussi: coperture per i percorsi esterni in caso di maltempo, supporto del personale per le fasce più fragili, segnaletica più chiara e, dove possibile, servizi di stampa presso i punti prelievo. Misure pragmatiche per accompagnare l’ultima fase dei lavori riducendo al minimo i disagi. Gli utenti, intanto, attendono aggiornamenti puntuali sulle tempistiche viste le problematiche ormai quasi quotidiane riscontrate da cittadini e utenti per l’accesso all’ospedale San Paolo di Civitavecchia, nonostante le misure messe in campo dall’azienda per cercere di limitare i disagi.

