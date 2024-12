CIVITAVECCHIA – La Asl Roma 4 sarà commissariata a partire da domani. Lo ha deciso il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca scegliendo una strada per favorire i tempi tecnici, come si legge sull’atto, necessari per l’espletamento del procedimento di selezione del nuovo direttore generale.

Il commissariamento arriva per «assicurare la continuità nella gestione dell’azienda garantendo la direzione strategica dell’ente nella sua completezza».

LE OPZIONI POSSIBILI

L’attuale direttore generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga, cesserà il suo incarico oggi dopo il termine dei 3 anni di mandato, per lei si aprono diverse opzioni. Potrebbe infatti essere, come voci di corridoio vorrebbero, proprio Matranga il commissario designato per traghettare la Asl Roma 4 verso una nuova guida che sarà scelta nei prossimi mesi, probabilmente una volta che si avrà chiaro il quadro dopo le imminenti elezioni amministrative ed europee.

Sono diversi gli scenari che si aprono per il futuro della Asl Roma 4 in un momento, tra l’altro, critico visto il futuro della sanità in rapida evoluzione tra centrali operative, ospedali e case di comunità.

