CIVITAVECCHIA – Prosegue il confronto sulla vertenza Nuova Sair - Asl Roma 4, con il destino di circa 80 OSS e la continuità dei servizi assistenziali al centro del dibattito. Dopo i primi allarmi su mancato rinnovo dell’appalto, interviene la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Emanuela Mari, che attacca il centrosinistra: «Se la politica del Pd è quella di creare i problemi per poi chiedere agli altri le soluzioni, non c’è da stupirsi che gli elettori riservino al centrosinistra una batosta dietro l’altra».

Per Mari, la precarietà «fu creata dalla giunta Zingaretti» scegliendo «una formula che ha instradato il servizio sul binario della precarietà e dell’impossibilità di procedere a una stabilizzazione». E incalza: «Perché, al contrario di altre Asl, non è stata fatta la stabilizzazione durante il Covid?». La consigliera rivendica il lavoro in corso con Asl Roma 4, uffici regionali e presidente Rocca: «Stiamo lavorando in sinergia perché da un lato scorra la graduatoria del concorso bandito dalla precedente amministrazione e, dall’altro, sia salvaguardato il posto di lavoro degli attuali operatori, tramite proroga tecnica e ulteriori iniziative di ricollocazione». Quindi la stoccata: «L’unica cosa che il gruppo consiliare del Pd può chiedere al presidente è un corso accelerato su come si assumono oltre 11mila persone e se ne stabilizzano 3mila, risanando i conti della sanità ereditati in pessimo stato».

Alleanza Verdi e Sinistra – Circolo di Civitavecchia interviene esprimendo «profonda preoccupazione» per una scelta che «mette a rischio il futuro di circa 80 OSS e la continuità dell’assistenza ai più fragili». «Gli OSS non sono numeri intercambiabili», scrive AVS, giudicando «grave» una decisione «assunta senza confronto preventivo». Le richieste: «Ritiro immediato del provvedimento di interruzione, piena applicazione della clausola sociale e tavolo urgente con sindacati e istituzioni locali». AVS annuncia sostegno a lavoratori e FP Cgil nelle iniziative di mobilitazione. La vertenza resta aperta.

