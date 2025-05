In occasione della Giornata mondiale senza tabacco 2025, la Asl di Viterbo, in collaborazione con l’Ordine dei farmacisti della Provincia di Viterbo e Federfarma Viterbo, promuove una serie di iniziative per sensibilizzare i cittadini sui danni del fumo e sull’importanza di uno stile di vita sano.

Dal 26 al 31 maggio, il programma degli appuntamenti realizzati per la Giornata mondiale si pone l’obiettivo di raggiungere, in maniera capillare, la popolazione, per orientare circa i servizi presenti sul territorio, informare e promuovere un messaggio di prevenzione. La manifestazione, infatti, è parte integrante delle azioni contenute nel Piano aziendale di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale.

Il calendario degli appuntamenti prevede tre incontri con i professionisti del Centro antifumo della Asl, due lunedì 26 maggio (presso gli ospedali di Civita Castellana e di Tarquinia) e uno mercoledì 28 maggio (presso l’ospedale Santa Rosa di Viterbo), all’interno dei quali i cittadini potranno anche sottoporsi a test di valutazione della dipendenza e alla misurazione del monossido di carbonio. Sabato 31 maggio, Giornata mondiale senza tabacco, tutti i farmacisti del Viterbese saranno in prima linea sul fronte della prevenzione, fornendo consigli sui corretti stili di vita da adottare per restare in salute e indicazioni sui servizi antifumo attivi sul territorio. «Contrastare il tabagismo è una priorità di sanità pubblica – dichiara il direttore generale della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi –. Queste giornate, grazie alla preziosa collaborazione di Federfarma Viterbo e dell’Ordine dei farmacisti della provincia, ci permettono di avvicinarci ai cittadini e offrire strumenti concreti per abbandonare un’abitudine dannosa. Investire in prevenzione significa investire nella salute di tutti».

