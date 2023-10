CIVITAVECCHIA – È di nuovo allarme pediatri a Civitavecchia ma l’azienda sanitaria locale promette soluzioni a breve. Nei giorni scorsi è tornato ad affacciarsi un problema che ciclicamente negli ultimi anni affligge la città: la mancanza di pediatri. Una criticità comune un po’ a tutta la nazione, sempre meno medici e professionisti sanitari e questo si ripercuote sulla vita di tutti i giorni. Lo sanno bene le mamme che nei giorni scorsi hanno provato su pelle le difficoltà della scelta del pediatra che accompagnerà i propri figli alla maggiore età. Niente da fare, non ci sono medici disponibili a Civitavecchia, i più vicini sono a Santa Marinella o Tolfa, questo si è sentita rispondere una mamma. Va da sé che, in una quotidianità frenetica come la nostra, doversi spostare in un’altra città per andare dal pediatra di libera - neanche troppo - scelta risulta quanto mai difficoltoso. Una situazione che è andata ad aggravarsi con la comunicazione che una delle pediatre attive in città si trasferirà dai primi di novembre. Negli ultimi anni la città è sotto “botta” a causa di pensioni e trasferimenti ma la Asl Roma 4 è a conoscenza del problema, soprattutto di quello dei pediatri. La direzione del Distretto 1, infatti, si è attivata tempestivamente e sta valutando diverse opzioni e soluzioni possibili. Bisognerà attendere ancora l’ufficialità ma la Asl Roma 4 ha diverse alternative in gioco e sta attendendo di vedere quale si concretizzerà per prima. La direzione del Distretto 1 è al lavoro e presto annuncerà novità e i bambini non rimarranno senza medico.

