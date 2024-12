CIVITAVECCHIA – “Le cure palliative vanno sostenute dalla popolazione”. È questo il messaggio che Il volontariato promuove la Vita, insieme alla Asl Rm4 e al centro cure palliative “Carlo Chenis” vogliono veicolare attraverso la “Passeggiata del sollievo”, in programma domenica mattina al lungomare.

L’appuntamento per tutti, come spiegato da Anna Battaglini del volontariato promuove la vita, è per le 9 nei pressi della Statua del Bacio. «L’obiettivo è raggiungere la Lega Navale e tornare indietro alla Marina – ha aggiunto – ma ognuno potrà percorrere quanto vuole. Lo spirito è quello di stare insieme e di farlo per sensibilizzare sull’importanza delle cure palliative».

Un tema attuale e molto importante anche e soprattutto sul territorio che ospita l’hospice “Carlo Chenis”, un’eccellenza per tutta la Regione Lazio.

«Un modo per dimostrare come l’hospice debba essere un luogo di vita, fino all’ultimo istante – ha spiegato il dottor Francesco Scarcella, medico palliativista e responsabile, tra l’altro, del Tavolo regionale per la cure palliative – il supporto del terzo settore, in questo contesto, così come evidenziato anche dal piano regionale di sviluppo delle reti palliative licenziato a marzo scorso, è fondamentale».

La passeggiata del sollievo, come ricordato dalla coordinatrice infermieristica del Centro Chenis, la dottoressa Immacolata Cuomo, andrà a chiudere la “Settimana del sollievo” insieme al concerto, in programma domenica alle 18 al teatro Claudio di Tolfa, del gruppo “Generazione musica”. La settimana, iniziata lunedì, vedrà il centro Chenis al centro di iniziative musicali e culturali, che si svolgeranno anche sul territorio, proprio nell’ottica della “rete”.

IL PROGRAMMA Oggi alle 15 lezione di Yoga con Paola Santini e alle 17.30 spettacolo di danza del ventre con “Le danzatrici di Miral”.

Domani, 23 maggio, dalle 8 alle 14 è in programma al teatro di piazza Verdi il convegno su Bioetica e Cure palliative mentre dalle 16 alle 18 la Sicp incontra gli hospice “Confronto sullo sviluppo della rete” a Campagnano.

Venerdì dalle 10 alle 15 l’associazione “Uno spazio per te” insieme alla Psi onlus, a titolo gratuito sarà a disposizione per colloqui personali con chi ne farà richiesta. Alle 17 verrà presentato il libro “La magica stanza dei divani rossi” di Rosaria Giagu. Alle 18 momento musicale con Rita Busato e i Kinky Ensemble dell’Unione Musicale.

Sabato 25 maggio dalle 15 alle 16 passeggiata al Faggeto di Allumiere con guida.