ALLUMIERE - Molto positivo il bilancio delle attività e delle iniziative svolte e promosse dall'Avis di Allumiere, soddisfazione è stata espressa dalla presidente dell'Avis di Allumiere, Dania Trotti.

"Come ogni inizio anno è nostra consuetudine fare un bilancio dell'attività svolta e una previsione per il nuovo anno - spiega la presidente dellAvis di Allumiere, Dania Trotti - la nostra comunità ha dimostrato anche nell'anno passato uno spirito collaborativo e una notevole sensibilità riguardo la donazione del sangue, rispondendo positivamente ad ogni appuntamento di raccolta.

Per questo è mio dovere e con molto piacere ringraziare di cuore tutti i donatori, i volontari, i medici e gli infermieri e tutti coloro che sono vicini all'Avis di Allumiere, un ringraziamento a tutte le persone che ci aiutano a sensibilizzare l'importanza della nostra attività.

Ci fa piacere ogni qualvolta che accogliamo un nuovo donatore e ci fa altrettanto piacere riscontrare la costante partecipazione dei donatori più storico". Per ciò che concerne il 2024 la presidente Dania Trotti spiega: "Per il nuovo anno auspichiamo di continuare a fare crescere la nostra attività di volontariato e avvicinare sempre più persone, in particolare i giovani, con l'auspicio che si appassionino e creino un gruppo a cui poter lasciare il testimone di questa famiglia".

