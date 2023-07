CIVITAVECCHIA – «È con soddisfazione - ha detto il Direttore Generale della Asl Roma 4, la dottoressa Cristina Matranga - che apprendiamo la notizia con la quale la Giunta Regionale del Presidente Rocca ha confermato il finanziamento di circa 8,3 mln (provenienti dai fondi ex art. 20 legge 67/1988) per la realizzazione della Radioterapia che verrà realizzata nell'area adiacente alla Radiologia dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia. Con questo nuovo servizio saremo in grado di offrire ai pazienti oncologici una presa in carico totale. Ringrazio la Regione per la sensibilità dimostrata nei confronti del nostro territorio. Da parte nostra assicuriamo il massimo impegno nella fase progettuale e realizzativa».

Licenziato questo importante atto, ora l’iter prevede la trasmissione del progetto di fattibilità al Nucleo di Valutazione del Ministero della Salute che procederà con l’assegnazione definitiva dei fondi attraverso l’accordo di programma Stato-Regione.

«Il progetto di realizzazione della nuova unità di Radioterapia - ha commentato la dirigente ASL Roma 4 Ing. Annalisa Bononati, Responsabile Unico di Progetto - sta prendendo forma. Ora manca solo l’ok del Ministero e poi potremo avviare la realizzazione del progetto».

Soddisfazione è stata espressa anche dal Direttore della Uosd Oncologia, dottor Mario Rosario D'Andrea «Finalmente saremo in grado di offrire ai pazienti oncologici un percorso di presa in carico totale, dallo screening, alla diagnosi e terapia, fino alle cure palliative nei casi più complessi».

