CIVITAVECCHIA – La Asl Roma 4 avrà molto presto un nuovo direttore generale. La Regione Lazio, infatti, nei giorni scorsi ha pubblicato l’avviso pubblico di “selezione per il conferimento di incarico di direttore generale di aziende ed enti del sistema sanitario regionale” e tra le varie aziende sanitarie interessate c’è anche la Asl Roma 4 attualmente diretta dal facente funzione Roberto Di Cicco.

Inizialmente, dopo i saluti dell’ex direttore generale Cristina Matranga - ora commissario straordinario allo Spallanzani - che ha terminato il suo incarico il 10 maggio scorso, era attesa la nomina di un commissario straordinario per traghettare l’azienda verso la nuova dirigenza, nomina che però non è arrivata e il direttore amministrativo Roberto Di Cicco ha preso in mano le redini dell’azienda in un momento tra l’altro piuttosto cruciale visti i molti cantieri aperti, tra ospedali e pnrr.

C’è tempo fino al 7 settembre per inviare la propria candidatura che sarà poi esaminata da una commissione appositamente nominata dalla Pisana, la Commissione valuterà esperienze e candidature e sottoporrà poi la lista al governatore del Lazio Francesco Rocca a cui spetterà l’ultima parola.

Insomma nel giro di poco tempo la Asl Roma 4 avrà un nuovo direttore generale a cui spetterà il difficile compito di guidare l’azienda in una fase di transizione della sanità locale e nazionale tra centrali operative, case di comunità e ospedali di comunità che daranno un nuovo volto alla medicina territoriale.

